Garotos avaliados pelo União se dão bem em amistoso

O União Barbarense espera finalizar nesta semana a primeira etapa de avaliações com jovens jogadores da região para a formação de seu elenco para a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018. Ontem, os garotos disputaram um jogo-treino contra o Delta F.C., time semi-profissional do Espírito Santo, e venceram por 3 a 2, no campo do Centro Esportivo Municipal Claudemir Martim Daniel, o Mirzinho, localizado no Jardim São Francisco.

O meia Pedro Peron fez os três gols do Leão da 13. Este foi o segundo teste dos juniores do União. No primeiro, o time perdeu para um combinado de Jaguariúna por 1 a 0.

Com cerca de 70 atletas inscritos, Cláudio Britto e Pio Cruz têm sido os responsáveis por observar o potencial de cada um e fazer a “peneira” no fim desta semana, selecionando os destaques para a segunda etapa de avaliações.