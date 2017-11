Gareca festeja vaga do Peru na Copa do Mundo e exalta Guerrero

O técnico Ricardo Gareca festejou a vaga do Peru na Copa do Mundo de 2018, na madrugada desta quinta-feira, e não deixou de destacar a participação de Paolo Guerrero nesta quinta. A seleção peruana voltará a jogar um Mundial após 36 anos. E o atacante do Flamengo, um dos destaques do Peru nas Eliminatórias, ficou de fora do último jogo por conta da suspensão por doping.

“Paolo é um símbolo nosso, é um ídolo para todos”, declarou o treinador, que deve ser mantido no cargo para a disputa do Mundial da Rússia. O atacante Jefferson Farfán também dedicou o triunfo sobre a Nova Zelândia, por 2 a 0, ao companheiro de time. “Dedico esta vitória ao Paolo. Eu prometi a ele que conseguiríamos.”

O triunfo peruano aconteceu diante da torcida, em Lima, no jogo da volta da repescagem das Eliminatórias – o jogo de ida acabou em 0 a 0. “Sentimos uma grande emoção com todo o apoio do povo peruano”, disse Gareca, que já treinou o Palmeiras.