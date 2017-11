Garantido na Copa, Senegal bate África do Sul em rodada final das Eliminatórias

Com vaga garantida na Copa do Mundo de 2018 por antecipação, o Senegal fez a festa dos seus torcedores nesta terça-feira, em Dacar, ao vencer a África do Sul por 2 a 1 na rodada final do Grupo D das Eliminatórias Africanas.

O triunfo só foi ser obtido no finalzinho da partida, com um gol de Kara Mbodji. Antes disso, os anfitriões abriram o placar com Opa Nguette balançando as redes aos 11 minutos do segundo tempo, pouco antes de Percy Tau empatar o jogo para os sul-africanos aos 20.

LEIA TAMBÉM: Antes de pegar Andorra, técnico de Portugal ainda confia em vaga direta na Copa

O resultado fez os senegaleses fecharem campanha como líderes disparados da chave, com 14 pontos, enquanto a África do Sul somou apenas quatro em seis partidas disputadas e terminou como lanterna.