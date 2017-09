Ganso marca novamente, Sevilla vence e assume a vice-liderança no Espanhol

O meia brasileiro Paulo Henrique Ganso parece que está reencontrando o bom futebol no Sevilla. Neste sábado, o ex-jogador de Santos e São Paulo iniciou mais uma vez a partida como titular e abriu caminho para a vitória por 3 a 0 sobre o Eibar, em casa, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Ben Yedder e Nolito completaram o placar.

O brasileiro já havia balançado as redes na rodada anterior no triunfo por 1 a 0 sobre o Getafe, fora de casa. Desta vez, ele abriu o marcador aos dois minutos do segundo tempo. Paulo Henrique Ganso recebeu cruzamento rasteiro e completou para as redes. O meio-campista foi substituído pouco depois e deixou o campo aplaudido pelos torcedores locais.

O segundo do Sevilla saiu aos 30 minutos. Ben Yedder apareceu na área e completou para as redes. Nolito fechou o placar nos acréscimos. O resultado levou o time anfitrião para a vice-liderança do Campeonato Espanhol com sete pontos, a dois de distância do líder Barcelona. O Eibar está na 13.ª colocação na tabela de classificação, com três.