Gallina deve se desligar de apoio ao União

O GA (Grupo de Apoio) do União Barbarense pode sofrer baixas nesta sexta-feira. José Valdemir Gallina, um dos principais nomes da composição, deve se desligar do cargo de gerente de futebol em virtude de uma viagem de três meses para a China, agendada para resolver assuntos profissionais de sua empresa do ramo de metalúrgica.

Na noite desta sexta-feira o GA tem reunião marcada com a diretoria e integrantes do CAF (Conselho de Administração Fiscal), quando outras saídas podem ser oficializadas. O diretor Edvaldo Souza já insinuou, em entrevistas, que há pessoas “remando contra” as ideias do grupo e que não pretende dar sequência a projetos que não tenham o consenso de todos no clube, dando a entender que funcionários antigos possam não estar simpatizando com algumas das ações implementadas pelo GA.

Uma delas é oficializar Santa Bárbara d’Oeste como candidata a sede de um dos grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem, o que pode demandar gastos do departamento de futebol do Leão da 13, ainda que a diretoria aposte em parcerias para viabilizar a candidatura.