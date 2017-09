Galiotte reclama de árbitro: ‘Benevolente com time da casa’

O presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, disse neste sábado que entrará nesta segunda-feira com uma representação da CBF contra o árbitro Leandro Pedro Vuaden por sua atuação na partida contra o Atlético Mineiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Ele considera que o gaúcho foi “benevolente” com a equipe da casa e teve uma atuação “absolutamente descompensada”. Criticou, entre outros pontos, um pênalti não marcado a favor do clube alviverde, a não expulsão de Fred e o cartão vermelho do atacante Willian.

“O fato é que o árbitro não teve nenhum critério na partida, absolutamente descompensado. Foi extremamente rigoroso com a Sociedade Esportiva Palmeiras, extremamente rigoroso e benevolente com o time de casa”, detonou Maurício Galiotte. “Nós honramos a nossa camisa dentro de campo”.

LEIA TAMBÉM: Retorno de Dudu deixa Cuca com dúvida para montar ataque

Foto: Cesar Grecco - Ag. Palmeiras - Divulgação

O dirigente deu como exemplo os pênaltis. “O pênalti tem que ser marcado quando é pênalti. Mas marca para todos. Vamos ser rigoroso para os dois lados. Estava 0 a 0 e tivemos uma bola na mão dentro da área, pênalti para o Palmeiras. Ele não marcou. Aí marcou contra o Palmeiras. Muito bem”, disse. “Aliás, teve uma invasão do Fred na cobrança da penalidade”. A falta que Maurício Galiotte reclama foi uma mão na bola dentro da área do atleticano Luan em chute de Willian, logo aos três minutos da partida.