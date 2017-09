Gabriel vê Corinthians em condições de brigar por Brasileirão e Sul-Americana

“Nosso objetivo são esses dois campeonatos, temos grupo e padrão tático para isso. Sempre entramos para ser campeões. Foi assim no Paulista, mas infelizmente não conseguimos na Copa do Brasil, então agora é focar no Brasileiro e na Sul-Americana”, disse o volante, lembrando que o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil após dois empates com o Internacional.

Para ir em busca dos dois títulos, o Corinthians precisará superar o primeiro desafio, que é a maratona de jogos nas próximas semanas. No domingo, o time faz o clássico com o Santos, às 16h, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

Depois, receberá o Racing-ARG, no dia 13, pela Copa Sul-Americana, e no final de semana seguinte, no dia 17, jogará no Itaquerão contra o Vasco. No dia 20, o compromisso é novamente contra os argentinos do Racing, desta vez na Argentina. E, por fim, visitará o São Paulo no Morumbi, dia 24.

