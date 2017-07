Gabriel se declara corintiano e diz: ‘É bom ver todos torcendo contra’

Gabriel chegou ao Corinthians no início do ano após passar duas temporadas no Palmeiras. Embora tenha vindo de um arquirrival, o volante parece que atua no time alvinegro há anos. Já caiu nas graças da torcida corintiana, se tornou titular absoluto do técnico Fábio Carille e hoje é um dos alicerces do meio-campo corintiano.

Em entrevista ao Estado, o jogador revela que é corintiano, mas sempre tratou o assunto em sigilo, por respeito aos clubes que defendeu, projetou o confronto com o Flamengo e brincou sobre o fato do Corinthians ter virado “o time a ser batido no Brasil”.

Como o Corinthians tem encarado o fato de ser o time a ser batido?