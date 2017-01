Volante Gabriel minimiza passado no Palmeiras

O volante Gabriel foi apresentado nesta sexta-feira como reforço do Corinthians. O jogador assinou contrato de quatro temporadas, após atuar por dois anos no Palmeiras. Logo em sua primeira entrevista no novo clube, ele mostrou personalidade e garantiu que, caso marque um gol diante da sua ex-equipe, vai comemorar e não se preocupa com possíveis reclamações.

“Vou comemora muito, tá louco (sic). Defendo as cores do Corinthians e vou defender até o fim. É um clube que me abraçou e está junto comigo. Não vejo a hora de chegar esse momento, acertar o chute e balançar a rede”, afirmou o jogador.

Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians / Divulgação

O jogador ainda afirmou que ficou encantado com o Corinthians. “Foi o que mais me encantei para vir jogar e foi a melhor escolha da minha carreira. Estar neste clube, nesta visibilidade, que nem preciso falar. Não vim aqui para jogar e ser vendido. Vim para ser campeão, fazer história e ser ídolo”, assegurou.

Gabriel teve grandes momentos com a camisa do Palmeiras e rapidamente caiu nas graças dos torcedores, até sofrer uma grave lesão. Desde então, nunca mais conseguiu ter uma boa sequência. Mesmo assim, era bastante respeitado pelos palmeirenses. Após o acerto com o Corinthians, ele passou a ser bastante criticado nas redes sociais, mas disse não estar preocupado com as críticas.

“Para mim, está sendo muito tranquilo. Hoje penso única e exclusivamente no Corinthians. O grupo é sensacional, me acolheu muito bem e está com vontade de ganhar. Foi uma troca certa, na minha parte de projeção de carreira. Estou pensando em trabalhar, fazer boa pré-temporada e começar bem o Paulista e a Copa do Brasil. São dias de muito trabalho e nem tenho visto as redes sociais”, afirmou.

Ainda nesta sexta-feira, o Corinthians anunciou Fernando Sales como novo diretor de marketing do clube. Ele é atualmente sócio e vice-presidente de mídia da agência Leo Burnett. Ele substitui Gustavo Herbetta, que deixou o clube nos últimos dias.