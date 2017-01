Gabriel Jesus impressiona na estreia, mas City só empata com o Tottenham

Foto: Twitter @ManCity / Reprodução

Após sair na frente e abrir dois gols de diferença, o Manchester City não conseguiu segurar a vantagem e cedeu o empate por 2 a 2 ao Tottenham, neste sábado, no Etihad Stadium, pela 22.ª rodada do Campeonato Inglês. Apesar do tropeço, o técnico Guardiola tem um motivo para ficar feliz: a atuação do brasileiro Gabriel Jesus, que entrou aos 36 minutos do segundo tempo, criou boas chances, teve um gol anulado por impedimento e deixou boa impressão.

O resultado foi ruim também para as pretensões do Tottenham na busca pela liderança do Inglês. O time londrino foi a 46 pontos, se manteve no segundo lugar, mas pode ver a desvantagem para o líder aumentar no domingo. O rival Chelsea tem 52 pontos e recebe o vice-lanterna Hull City. Já o City continuou na quinta posição, que vale uma vaga na Liga Europa, com 53 pontos.

A partida teve um primeiro tempo eletrizante, com o Manchester City bastante superior, apesar de o placar não ter sido alterado antes do intervalo. O goleiro do Tottenham, Lloris, fez boas defesas em lances de David Silva e Agüero. Além disso, Zabaletta e Sané mandaram para fora ótimas oportunidades de mexer no marcador.

Na volta para a segunda etapa, o jogo manteve a alta intensidade e os donos da casa conseguiram abrir dois gols de vantagem em menos de dez minutos. Depois de ir bem no primeiro tempo, Lloris falhou duas vezes.

Aos três minutos, o goleiro saiu do gol para interceptar um lançamento fora da área. De cabeça, ele mandou no peito de Sané e o atacante apenas empurrou a bola para a meta desprotegida. Cinco minutos mais tarde, Sterling cruzou pela direita e Lloris caiu com tranquilidade para ficar com a bola, mas não segurou bem e De Bruyne aproveitou para chutar e fazer 2 a 0 para o City.

Os gols pareceram despertar o Tottenham, e o time visitante conseguiu descontar aos 12 minutos. Walker avançou pelo lado direito e cruzou na medida para Dele Alli cabecear para as redes.

Aos 30, Sterling disparou pelo meio, invadiu a área e, na hora de finalizar, foi empurrado levemente pelo zagueiro rival e chutou mal para a defesa de Lloris. Pep Guardiola reclamou bastante, mas a arbitragem não viu pênalti no lance. Logo no minuto seguinte, o Manchester City cedeu o empate. Walker cruzou e Harry Kane ajeitou de calcanhar para Son Heung-Min chutar no cantinho direito e empatar o jogo.

Atrás da vitória, Guardiola mandou Gabriel Jesus para o lugar de Sterling aos 36, e o brasileiro mostrou que briga por uma vaga no time titular, colocando fogo na partida logo na sua estreia. O ex-palmeirense buscou jogo, mas não conseguiu deixar a sua marca.

Na sua primeira jogada, Jesus foi à linha de fundo e cruzou para a área, mas não encontrou ninguém. Na sequencia do lance, recebeu cruzamento e cabeceou com muito perigo por cima do gol. Um minuto depois, o brasileiro balançou as redes pela primeira vez na Inglaterra, recebendo cruzamento na ponta esquerda e completando para o gol, mas a arbitragem assinalou impedimento de maneira correta. Assim, o jogo terminou empatado por 2 a 2.

Agora as duas equipes têm uma semana de treinos pela frente antes de voltar a campo. No próximo sábado, em partidas pela Copa da Inglaterra, o Manchester City encara o Crystal Palace fora de casa, e o Tottenham recebe o Wycombe Wanderers.