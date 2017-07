Gabriel Jesus elogia contratações do City e exalta amizade do grupo da seleção

Dois dias antes da reapresentação do Manchester City para a temporada 2017/2018, Gabriel Jesus esteve neste sábado no Instituto Projeto Neymar Jr., na Praia Grande, para prestigiar a final mundial do torneio amador promovido pelo ex-jogador do Santos. Depois da decisão no litoral paulista, que consagrou o time da Romênia como grande campeão, o atacante se juntou ao craque do Barcelona e também a Djbiril Cissé, ex-atacante da seleção francesa, para jogar contra os romenos.

Em conversa breve com a imprensa ao término do desafio, o ex-palmeirense comentou sobre as principais contratações do Manchester City para a próxima temporada. Sobre o meio-campista português Bernardo Silva, que estava no Monaco, Jesus admitiu não conhecê-lo tanto. “Do pouco que acompanhei, pude ver que é um excelente jogador, um meia de muita qualidade e que vai nos ajudar muito.”

Por outro lado, ele afirmou saber bastante sobre o goleiro brasileiro Ederson, que chegou do Benfica, e prevê o nascimento de uma nova “rivalidade” dentro do elenco. “Com a qualidade que tem, acho que ele e o (Claudio) Bravo irão disputar muito essa posição.”