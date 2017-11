Gabriel e Cazares treinam e podem reforçar o Atlético-MG contra o Coritiba

Depois de sofrer com os desfalques nas últimas rodadas para escalar o Atlético-MG, o técnico Oswaldo de Oliveira pode ter dois importantes reforços diante do Coritiba, neste domingo, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gabriel e o meia Cazares, recuperados de problemas físicos, treinaram nesta sexta-feira e podem ser as novidades.

O caso que mais preocupava era o de Gabriel. O jogador sofreu um choque de cabeça na vitória sobre o Atlético-GO e desfalcou o time mineiro contra o Bahia e Vasco. Já Cazares estava com um problema no tornozelo direito. Ambos, porém, ainda serão reavaliados no sábado para saberem se podem reforçar o Atlético-MG.

LEIA TAMBÉM: Com dois de Koke, Atlético de Madrid atropela o Las Palmas fora de casa

“O Gabriel, ainda irei ver se ele está em condições de jogar e em que nível de recuperação se encontra. Não foi uma contusão regular, que acontece sempre. Precisou de um protocolo um pouco mais complexo para se observar a recuperação. Então, hoje, ele volta. O andamento, até o momento, é muito bom e vamos ver se ele estará pronto para jogar. Por siso, dependo do treino para decidir”, declarou Oswaldo nesta sexta.