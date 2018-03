Gabriel diz que Santos criou mais e aposta em reviravolta na semifinal

Embora o Palmeiras tenha vencido por 1 a 0 a primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista, na noite deste sábado, no Pacaembu, mesmo atuando com o mando do adversário, o atacante Gabriel Barbosa aprovou a atuação do Santos.

Na avaliação de Gabigol, a equipe do litoral foi mais perigosa e teve as melhores chances da partida. Ele também garantiu que o Santos tem condições de reverter o resultado e, ao menos, levar o duelo de terça-feira para os pênaltis.

“Acho que foi um jogo difícil. A gente teve chances e criou muito mais do que eles. Mas lógico que eles conseguiram fazer o gol e saíram em vantagem”, disse o atacante, revelando confiança para o jogo da volta.

“Precisamos apenas de um gol para levar para os pênaltis. Agora é descansar e trabalhar que a gente possa reverter”, acrescentou Gabigol, que teve boas chances neste sábado, mas parou na boa atuação do goleiro Jailson.

O atacante, aliás, trocou de camisa com o goleiro ao fim do duelo. Gabigol elogiou o adversário e minimizou a rivalidade. “Ele (Jailson) falou comigo, deu parabéns pelo trabalho. É um cara legal. A rivalidade é dentro de campo e, quando acaba o jogo, a gente é amigo”, finalizou o jogador do Santos.