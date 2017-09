Gabriel cobra que Atlético-MG busque contra o Avaí os pontos perdidos no sábado

O zagueiro Gabriel voltou a lamentar os pontos perdidos pelo Atlético-MG no empate por 1 a 1 diante do Palmeiras, no último sábado, quando o time alvinegro atuava em casa e chegou a ter dois jogadores a mais. Por isso, cobrou reação imediata, já contra o Avaí no próximo domingo, na Ressacada, para minimizar os danos deste resultado.

“O Avaí vem fazendo uma grande campanha no returno e sabemos da dificuldade que vai ser o jogo na casa deles, mas vamos trabalhar bem essa semana para chegar lá e conseguir conquistar os três pontos”, declarou o jogador em entrevista nesta segunda-feira.

De fato, o Avaí é uma das grandes surpresas do campeonato e “lidera” o segundo turno do Brasileirão, com 10 pontos conquistados nas últimas quatro rodadas. Por isso, Gabriel pregou atenção ao Atlético-MG e celebrou a semana livre para a preparação da equipe para o duelo.