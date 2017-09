Gabriel Barbosa é relacionado e pode fazer estreia pelo Benfica nesta sexta-feira

O técnico do Benfica, Rui Barbosa, comentou nesta quinta-feira a contratação do brasileiro, que chegou para substituir o grego Mitroglou, negociado com o Olympique de Marselha. “Estou satisfeito com os jogadores que chegaram, o Gabriel chegou agora. O Mitroglou saiu porque é mesmo assim. Não são jogadores iguais. Nunca se pode dizer quem são os 11 titulares, haverá espaço para todos. Todos os jogadores são importantes”, afirmou.

Sobre o duelo desta sexta-feira, Rui Barbosa evitou revelar a escalação e não informou quem será o titular do setor ofensivo. “Posso adiantar que o Gabriel está convocado. Estou satisfeito com os jogadores que tenho e estamos prontos”, despistou.

Revelado pelo Santos, Gabriel chegou à Internazionale em agosto do ano passado, com contrato assinado até 2021, a um custo de 27,5 milhões de euros. Em campo, ele não correspondeu às expectativas e marcou apenas um gol em 10 partidas disputadas pelo clube italiano.

Sem espaço no time, acabou perdendo chances na seleção brasileira, onde chegou a conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016. No último dia da janela de transferências, na semana passada, ele acertou empréstimo de uma temporada com o Benfica, com opção de compra ao fim do contrato.