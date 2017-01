Fred faz de pênalti e Atlético-MG estreia com vitória magra sobre o América-TO

Em sua estreia oficial na temporada, neste sábado, o Atlético Mineiro jogou para o gasto e conseguiu uma magra vitória por 1 a 0 sobre o América, de Teófilo Otoni, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Com a esperada falta de ritmo de jogo por ainda estar em início de temporada, coube ao centroavante Fred salvar a equipe alvinegra com um gol de pênalti no segundo tempo.

Além da primeira partida oficial do Atlético, que teve três semanas de pré-temporada na Cidade do Galo – um time B viajou aos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup -, o jogo deste sábado marcou a estreia do técnico Roger Machado. O time teve posse de bola, muita troca de passes, mas pouca efetividade no ataque.

O gol atleticano aconteceu em um momento que o confronto estava morno, com o time de Belo Horizonte tendo enormes dificuldades para furar a retranca do América-TO. Aos 9 minutos do segundo tempo, Fred e o zagueiro americano agarraram dentro da área e o árbitro Gabriel Murta marcou pênalti e ainda amarelou o defensor. Na cobrança, o centroavante deslocou bem o goleiro.

Quem não jogou bem foi Clayton, escalado de última hora no lugar de Luan, que foi vetado com dores no joelho direito. O atacante errou muitos passes e teve sua substituição por Maicosuel comemorada pelo torcida aos 16 minutos do segundo tempo.

O próximo compromisso do Atlético será nada menos que o clássico contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela estreia na Copa da Primeira Liga. Pelo Estadual, enfrentará o Tombense, no próximo sábado, em Tombos.

