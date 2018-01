Fred é regularizado, treina como titular e reestreará pelo Cruzeiro nesta quarta

Depois de dias de indefinição, o Cruzeiro confirmou que o atacante Fred estará em campo na estreia do Campeonato Mineiro. O jogador foi regularizado nesta terça-feira, treinou entre os titulares e será a principal atração da partida de quarta diante do Tupi, no Mineirão.

“Acabei de saber aqui, saindo do treino, que meu nome apareceu no BID e estou liberado para o jogo de amanhã. Já sei que vocês vão lotar o Mineirão. Aumentou ainda mais a ansiedade pela minha estreia e o reencontro com vocês, com muitos gols e, principalmente, com a vitória para a gente”, declarou Fred às redes sociais do clube.

O nome do atacante apareceu na tarde desta terça no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que liberou o jogador para atuar diante do Tupi. O próprio Cruzeiro confirmou a presença dele em campo na quarta. “Mais um cruzeirense confirmado no jogo de quarta-feira, no Mineirão: o artilheiro Fred está no BID!”, comunicou.