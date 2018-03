França abre 2 a 0, mas Colômbia busca virada e vence o adversário pela 1ª vez

A Colômbia fez o que parecia impossível e, depois de sair perdendo por 2 a 0 diante da França, em pleno Stade de France, buscou uma virada que ficará marcada na memória de seu torcedor. Com o 3 a 2 desta sexta-feira, a seleção sul-americana obteve sua primeira vitória diante dos franceses na história, às vésperas da Copa do Mundo da Rússia.

Se o resultado é marcante, a forma como foi conseguido o tornou ainda mais especial. A França começou avassaladora e parecia prestes a atropelar. Mas os colombianos não desistiram e buscaram a virada com os gols de Muriel, Falcao García e Quintero.

É com este ânimo que a Colômbia voltará a campo na terça-feira que vem, no amistoso diante da Austrália, em Londres. No mesmo dia, a França tentará a recuperação diante da Rússia, em São Petersburgo.

Empurrada pela torcida, a seleção francesa marcou duas vezes antes dos 30 minutos nesta sexta. O primeiro gol saiu aos 11, com ajuda de Ospina. Digne cruzou pela esquerda, o goleiro errou e soltou no pé de Giroud, que fuzilou para a rede.

A Colômbia não conseguia brecar a velocidade da França, que ampliaria 15 minutos depois com um golaço. Sidibé arrancou pela direita e tocou na área para Griezmann, que ajeitou de calcanhar para Mbappé. O atacante poderia ter batido, mas deu mais um passe, na esquerda, para Lemar, que ficou em ótimas condições para marcar.

A empolgação francesa, no entanto, durou apenas dois minutos. Porque aos 28, Muriel recebeu pela esquerda e cruzou para a área. Davinson Sánchez tentou o carrinho, não acertou a bola, mas fez o suficiente para tirar Lloris do lance.

Apesar do susto, a França seguiu em cima e quase fez o terceiro aos 38, quando Mbappé deixou Griezmann em ótimas condições, mas o atacante parou em Ospina. A partir daí, porém, só deu Colômbia. James Rodríguez e Luis Muriel, duas vezes, desperdiçaram bons momentos.

De tanto tentar, o empate saiu na segunda etapa. Aos 16 minutos, James Rodríguez disparou e recebeu ótimo passe de Carlos Sánchez. De primeira, tocou no meio para Falcao García, que bateu para a rede.

Acuada, a França voltou a atacar e quase recuperou a liderança com Pogba e Varane. Mas, já no fim da partida, Izquierdo tentou o drible sobre Umtiti e foi calçado na área. O árbitro marcou pênalti, que Quintero cobrou forte, no canto esquerdo de Lloris, para selar a virada.

NIGÉRIA VENCE – Em outro amistoso desta sexta entre duas seleções que vão para a Copa, a Nigéria visitou a Polônia em Wroclaw e também surpreendeu, ao vencer por 1 a 0. Victor Moses, do Chelsea, marcou de pênalti o único gol da partida, aos 15 minutos do segundo tempo.