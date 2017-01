FPF vetou homenagem do Batatais ao Paulista em decisão da Copinha

O Batatais decidiu prestar solidariedade ao Paulista e entrar em campo com uma faixa de apoio ao clube de Jundiaí antes da decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Corinthians, na última quarta-feira, mas recebeu o veto da Federação Paulista.

“Fizemos uma faixa, mas a Federação recusou, porque o fiscal da Federação nos disse que tinha o escudo do Paulista na faixa, o jogo ia passar na TV e não poderia aparecer mensagens. É a regra, vamos fazer o quê? Nós queríamos fazer uma homenagem ao Paulista”, explicou André Toffetti, presidente do Batatais, em entrevista exclusiva ao Estado de S. Paulo.

A faixa tinha os seguintes dizeres: “O Batatais F.C é solidário aos atletas, comissão técnica, diretoria do Paulista F.C. e a toda comunidade de Jundiaí. Vocês são vencedores!”. Toffetti entende que a equipe de Jundiaí acabou sendo vítima do zagueiro Heltton, que atuou com documentos falsificados e com o nome de Brendon, seu primo.

O curioso é que foi o próprio Batatais quem denunciou o Paulista. “A diretoria, comissão técnica, torcida e os jogadores, exceto o Heltton ou Brendon, foram lesados. Por isso, eu acho que temos que prestar esse apoio ao Paulista. Vamos enviar uma nota para eles e divulgar para a imprensa para reforçar nossa solidariedade”, explicou o dirigente.

A reportagem entrou em contato com a FPF e a entidade explicou que não autoriza a exibição de nenhuma faixa sem aviso prévio. O clube deveria ter entrado em contato com a entidade antes da realização da partida, algo que Toffetti admite que não chegou a fazer. “Não fizemos nenhum pedido formal. Só achamos melhor não utilizar”, explicou o dirigente.

