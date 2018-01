FPF suspende jogo e Tigre perderá por W.O.

A FPF (Futebol Paulista de Futebol) suspendeu o jogo deste sábado (20) entre Rio Branco e EC São Bernardo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A3, que estava marcado para o estádio Décio Vitta, em Americana, às 16 horas, e decretará vitória da equipe visitante.

O motivo é a interdição do estádio alvinegro por conta do vencimento do laudo de segurança no dia 15 de dezembro do ano passado – a interdição, porém, passou a valer no último dia 12, conforme divulgado pela federação. Foto: FocoPress

Um novo local para a realização da partida deveria ter sido informado pela diretoria do Tigre à FPF até a semana passada, o que não ocorreu. O clube apostava na liberação durante esta semana. Questionada pelo LIBERAL com pedido de esclarecimento sobre a medida, a federação informou na noite desta quarta que “o jogo foi suspenso e será decretada vitória da equipe do EC São Bernardo”.