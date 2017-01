FPF libera estádio do União Barbarense para a A2

O estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, foi liberado ontem pela FPF (Federação Paulista de Futebol). Com isso, o União Barbarense terá a sua casa à disposição para a primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A2, dia 28, contra o Rio Claro. O estádio estava interditado desde 31 de outubro pelo vencimento do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Nos últimos meses, a diretoria unionista providenciou as obras exigidas pelo Corpo de Bombeiros e semana passada teve a vistoria aprovada pela corporação. O novo laudo tem validade até 10 de janeiro de 2018. Os outros quatro documentos exigidos pela FPF para a realização de jogos oficiais também estão em dia. O laudo de prevenção e combate de incêndio tem a mesma validade do AVCB.

O laudo de segurança, emitido pela Polícia Militar, vale até 22 de novembro deste ano. Já o laudo de condições sanitárias e higiene, assinado pela Vigilância Sanitária, tem vigor até 1º de dezembro. Por fim, o laudo de engenharia da Toca do Leão é o com prazo mais extenso: 15 de outubro de 2018. Com a casa liberada, o União iniciará semana que vem, provavelmente na quarta-feira, a venda online de ingressos para a estreia.

O novo sistema adotado pelo clube permitirá a aquisição de entradas para os jogos da Série A2 de forma antecipada pelo site www.ingressofacil.com.br. Os valores são R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Na venda pela internet, os torcedores deverão cadastrar os dados do cartão de crédito para adquirir os ingressos. Foto: Daniel Vorley / AGIF / Estadão Conteúdo

JOGO-TREINO

Nesta sexta-feira, o Leão da 13 faz seu terceiro e último jogo-treino antes da estreia. A equipe comandada por Edson Leivinha enfrentará o Taboão da Serra, time da Série A3, às 15 horas, no campo do CSU (Centro Social Urbano). Inicialmente, a atividade estava marcada para o estádio Antonio Guimarães, mas teve seu local alterado para preservar o gramado em virtude do tempo chuvoso nesta semana.

Leivinha testará no primeiro tempo o mesmo time titular utilizado nos amistosos anteriores contra Paulista (empate por 1 a 1) e Palmeiras (derrota por 4 a 0). Já o Taboão terá em campo dois de seus três medalhões contratados: Acosta e Adriano Gabiru. O veterano Túlio Maravilha, por sua vez, não foi relacionado.