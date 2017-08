FPF faz empréstimo ao Mogi Mirim para evitar eliminação na Série C do Brasileiro

O Bragantino, por exemplo, ganhou duas vezes do Mogi Mirim e seria o maior prejudicado com a perda destes pontos. Cairia para nove, correndo o sério risco de ser rebaixado. São Bento e Botafogo perderiam quatro pontos cada e poderiam perder as suas vagas na segunda fase.

Este acordo foi confirmado pela assessoria de imprensa do clube e está sendo intermediado por Mauro Silva, vice-presidente de Integração da FPF, com os jogadores. A ação da FPF se deve inicialmente para auxiliar um filiado em dificuldade e, segundo, para não prejudicar outros três times paulistas que podem ser prejudicados.

Com medo de um segundo W.O. no Campeonato Brasileiro da Série C e sem recursos para acertar os salários dos jogadores insatisfeitos, o Mogi Mirim vai receber uma verba por empréstimo da Federação Paulista de Futebol (FPF) para acertar pelo menos um mês de vencimentos. Com isso, continuaria até o final da competição, faltando ainda quatro rodadas.

O Mogi Mirim não revelou o valor que será cedido pela FPF, que seria em torno de R$ 300 mil. O valor, inclusive, já foi disponibilizado pela FPF e os jogadores devem receber nesta quinta-feira. Mas confirmou que 17 atletas do atual elenco se comprometeram a ir a campo neste sábado, quando o time enfrenta o Tupi, em Juiz de Fora (MG), pela 15.ª rodada. No entanto, os nomes dos jogadores não foram revelados. Além deles, o técnico Lecheva também deve utilizar alguns atletas das categorias de base.

Enquanto a FPF não faz o depósito, o clima continua quente no clube. O meia Cristian, porta-voz do elenco e líder dos protestos, teve o contrato rescindido, mas apareceu no estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim (SP), nesta quarta-feira, em reunião do presidente Luiz Henrique Oliveira com o elenco.

O dirigente teve uma discussão acalorada com o experiente meia, de 38 anos, e precisou ser contido para não agredir o representante do grupo. Cristian ficou indignado com a situação. “O presidente passa uma situação que não está nem aí para o Mogi Mirim. Ele fala isso para nós: eu dou comida pra vocês e alojamento, o que mais vocês querem?”.

Ainda faltam quatro jogos para que o Mogi Mirim encerre a sua participação na Série C. Como já houve o W.O. diante do Ypiranga-RS, na última rodada, o clube paulista não pode mais deixar de entrar em campo em nenhuma partida, com o risco de ser punido pelo STJD e, consequentemente, excluído da competição. Os jogadores prometeram não ir a campo pela segunda vez se não forem pagos.