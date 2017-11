Fora pelo resto do ano por lesão, Luis Fabiano lamenta críticas no Vasco

Luis Fabiano deixou claro o incômodo com as dúvidas sobre seu desejo de defender o Vasco. E garantiu que chegou a entrar em campo no sacrifício em algumas oportunidades ao longo da temporada, já sentindo o problema no joelho que vai tirá-lo das últimas duas partidas do Brasileirão, contra Cruzeiro e Ponte Preta.

“Me incomoda colocarem em xeque o meu caráter, o meu profissionalismo. Eu fiz a minha carreira, muita longa, baseada no meu compromisso com os clubes onde joguei. Quem acompanha o meu dia a dia no Vasco sabe o quanto que eu lutei para entrar em campo, para jogar, para me recuperar. Em muitos jogos, no começo, eu entrei com certo tipo de dor no joelho”, disse.

O veterano ainda garantiu que viveu bons momentos antes de sofrer a lesão. “Comecei o ano bem. Até o momento em que não tinha dor, eu fiz bons jogos e acreditava que seria um bom ano para mim e para o Vasco. Infelizmente, tive essa lesão complicada para um jogador de 37 anos.”

LEIA TAMBÉM: Auxiliar de Mano reclama de pênalti e passa confiança aos jovens do Cruzeiro