Fora dos planos de Dorival no São Paulo, Pintado deve ir para Cotia

Foto: Érico Leonan - saopaulofc.net

O auxiliar técnico Pintado não vai trabalhar com o novo técnico Dorival Junior. Na tarde desta segunda-feira, a diretoria do São Paulo informou que o ex-jogador não vai trabalhar diretamente com a comissão técnica. A diretoria apresentou um projeto para ele trabalhasse em Cotia, com a formação de atletas. Cabe ao ex-jogador decidir. Pintado dirigiu a equipe do São Paulo neste domingo, na derrota para o Santos, por 3 a 2, na Vila Belmiro.

Nos últimos meses, a diretoria mostrou insatisfação com a maneira como Pintado se relacionava com os atletas e os outros membros da comissão técnica.

O preparador físico José Mário Campeiz e o preparador de goleiro Haroldo Lamounier não trabalham mais no clube. Campeiz será substituído por Celso Rezende, que integra a comissão de Dorival Júnior. Já o sucessor de Lamounier será decidido nesta terça-feira.