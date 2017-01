Fora do Corinthians, Rildo é oficializado como reforço do Coritiba

O Coritiba aproveitou o primeiro dia de 2017 para anunciar a chegada de mais um reforço para a próxima temporada. Neste domingo, o clube paranaense oficializou a contratação do atacante Rildo, que defendeu o Corinthians no último ano, mas já estava sem contrato com o clube paulista.

Rildo, de 27 anos, estava no Corinthians desde o segundo semestre de 2015. No clube paulista, porém, o atacante sofreu com várias lesões e não conseguiu se firmar na equipe. Com isso, a diretoria optou por não renovar o seu contrato, que se encerrou no último sábado.

O fim do vínculo abriu caminho para o Coritiba fechar a sua contratação, oficializada neste domingo. E no clube paranaense, Rildo voltará a trabalhar com o técnico Paulo Cesar Carpegiani, que o comandou nas suas passagens pela Ponte Preta e pelo Vitória.

Na sua carreira, Rildo também passou pelo Santos, além de alguns outros clubes paulistas nos primeiros anos em que atuou profissionalmente, casos de São Bernardo, Fernandópolis e Ferroviária. Agora, portanto, terá a sua primeira experiência no futebol do Paraná.

Antes de Rildo, a diretoria do Coritiba já havia reforçado o elenco com o zagueiro Werley e o os volante Jonas e Matheus Galdezani.

