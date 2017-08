Fora desde fiasco na Copa de 2014, Villa é convocado e voltará a defender Espanha

O técnico da seleção espanhola, Julen Lopetegui, anunciou nesta sexta-feira os convocados para as próximas partidas das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018, diante de Itália, em 2 de setembro, no Santiago Bernabéu, em Madri, e Liechtenstein, fora de casa, três dias depois. As principais surpresas são o retorno de David Villa, aos 35 anos, e a ausência do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa.

Villa está atuando nos Estados Unidos desde 2014 e neste período também teve uma breve passagem pelo futebol australiano, no qual vestiu a camisa do Melbourne City por empréstimo. O veterano jogador do New York City FC é o maior artilheiro da seleção espanhola, com 59 gols em 97 jogos, e foi fundamental na campanha da única Copa do Mundo conquistada pelos espanhóis, em 2010, na África do Sul.

O atacante não defende a Espanha desde junho de 2014, quando o time nacional se despediu da Copa do Mundo realizada no Brasil com uma vitória por 3 a 0 sobre a Austrália, ainda pela fase de grupos. E naquele mesmo mês ele deixou o Atlético de Madrid para jogar no New York City FC, onde vem se destacando na Major League Soccer, o principal torneio de futebol dos Estados Unidos.