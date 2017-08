Fora de casa, Tigre marca dois e vence o Taboão da Serra

Bem mais disputada, a segunda etapa começou com pressão dos donos da casa. Logo aos sete minutos, Bernardi colocou a mão na bola e cedeu pênalti. Em um momento de vacilo do artilheiro da Copa, o uruguaio Acosta, o goleiro Netto cresceu e defendeu a cobrança fraca. Sete minutos depois o Taboão ainda teve uma segunda boa finalização nos pés de Gualberto, outro ataque que parou na barreira feita por Netto.

No turno o Tigre amargou um empate por 2 x 2 em casa. Em Taboão, no entanto, a história foi diferente. Muito equilibrado, o primeiro tempo foi de adaptação para os dois times e a única boa oportunidade apareceu para Tiago Bernardi apenas aos 45 minutos. Na cobrança de escanteio, ele perdeu um gol sozinho, em frente a trave.

O Rio Branco conseguiu sua segunda vitória na Copa Paulista e ganhou fôlego para brigar pelo acesso no Grupo 2. Com dois gols contra o Taboão da Serra, um de Frank e outro de Lucas Duni, o Tigre venceu por 2 a 0 e chegou aos nove pontos, complicando a vida do rival direto na briga por uma das quatro vagas. A partida, válida pela 10ª rodada aconteceu no Estádio Vereador José Ferez, casa do rival, e apresentou ao time americanense o desafio de jogar em campo de grama sintética pela segunda vez em sua história e estrear o novo técnico, Edson Fio.

MOTIVAÇÃO. Motivados com a atuação de seu goleiro, os jogadores do Rio Branco acordaram. Inspirado, Frank abriu o placar em uma jogada individual de contra-ataque. Ele driblou o zagueiro na entrada da área e ficou sozinho para bater no canto esquerdo. Ainda desnorteados pelo gol, a zaga adversária voltou a errar e deixou Frank sozinho. O atacante aproveitou para servir o colega Luca Duni em um cruzamento na cara do gol.

Sem saída e com uma atuação fraca de seus principais jogadores, o Taboão se deu por vencido e só protagonizou uma tentativa de diminuir, aos 36, em cobrança de falta próximo a entrada da área. A tentativa, no entanto, voltou a morrer nas mãos de Netto, que espalmou a bola e fechou o gol do Tigre.

Agora o Rio Branco brigará diretamente com o Atibaia pelo quarto lugar. Apenas um ponto separa as duas equipes, já que o Atibaia perdeu de 1 x 0 para o São Paulo B na última sexta-feira. O próximo desafio do Tigre é em casa, no próximo sábado, contra o Audax, lanterna do grupo e que ainda não conseguiu desencantar na Copa.