Fora da Libertadores, Palmeiras pode ter até 7 desfalques para os próximos jogos

A queda na Copa Libertadores, nesta quarta-feira, para o Barcelona do Equador, deixou o Palmeiras com mais problemas do que o simples adeus ao torneio. O time saiu do Allianz Parque, onde foi eliminado nos pênaltis, com vários jogadores como dúvidas para as próximas partidas, entre eles alguns titulares absolutos, como o zagueiro Mina e o atacante Dudu.

Os dois deixaram o jogo mais cedo, com lesões. Mina, inclusive, deixou a partida ainda na etapa inicial. Além da dupla, a lista de dúvidas para os compromissos seguintes traz o volante Bruno Henrique e o meia Moisés, que deixaram o estádio mancando. O camisa 10 retornou no último domingo aos gramados depois de quase seis meses parado em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo.

As demais dúvidas são de jogadores que não começaram como titulares contra o Barcelona. É o caso, por exemplo, do meia Guerra. O venezuelano entrou somente no segundo tempo e tem sofrido para manter a sequência de jogos. O lateral Mayke, que foi dúvida para a participação nas oitavas de final, continua como problema para as partidas seguintes, assim como Jean, atrapalhado por dores no joelho.