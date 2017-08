Follmann e Neto entram em campo com a Chapecoense em homenagem do Barcelona

O Barcelona reverenciou a Chapecoense momentos antes do amistoso desta segunda-feira, no Camp Nou. A emoção tomou conta dos presentes no estádio na apresentação das duas equipes, com as homenagens feitas pelo clube catalão ao time brasileiro, pouco mais de oito meses depois do trágico acidente aéreo que vitimou quase toda sua delegação na Colômbia.

Se as atenções estavam todas voltadas para Alan Ruschel e seu retorno ao futebol, Barcelona e Chapecoense surpreenderam com homenagens aos outros dois sobreviventes do elenco catarinense. Follmann, que teve parte da perna direita amputada, e Neto entraram em campo uniformizados, como fizeram tantas vezes antes do acidente.

Follmann foi obrigado a deixar o futebol, enquanto Neto ainda luta para retornar aos gramados. E se não mais atuaram desde aquele trágico fim de novembro, os dois puderam realizar o sonho de serem ovacionados em um dos maiores palcos do futebol mundial, o Camp Nou. A emoção tomou conta de ambos, assim como de Alan Ruschel, e as lágrimas foram inevitáveis.