Focado na final da Libertadores, Grêmio poupa titulares em treino

O Grêmio seguiu nesta sexta-feira sua preparação para o duelo contra o lanterna Atlético Goianiense no domingo, às 17 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Recuperando-se de contusão, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e o volante Maicon também fizeram uma atividade específica, supervisionados pelo departamento de fisioterapia.

Já os demais atletas iniciaram com um trabalho físico, comandado pelo preparador Rogério Dias, e depois foram divididos em três equipes. Enquanto uma delas aguardava, as outras duas se enfrentavam em campo reduzido, trabalhando a organização, os passes, a marcação, a defesa e o ataque.

LEIA TAMBÉM: Flamengo se reabilita diante do Cruzeiro e ganha por 2 a 0 no Rio de Janeiro

O técnico Renato Gaúcho, contudo, não deu pistas do time que pretende escalar no domingo. O Grêmio está na vice-liderança do Brasileirão com 61 pontos, um na frente do terceiro Palmeiras.