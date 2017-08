Focado na Copa Libertadores, Palmeiras dá espaço para observar os reservas

Foto: Cesar Greco/Agência Palmeiras/Divulgação

O torcedor do Palmeiras poderá ver de perto uma formação diferente do time no jogo deste domingo contra o Atlético Paranaense, às 16 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A prioridade no confronto desta quarta-feira pelas oitavas de final da Copa Libertadores contra o Barcelona, do Equador, levará o técnico Cuca a promover mudanças em toda a equipe titular e até planejar novos experimentos para quando fizer algumas das substituições no segundo tempo.

O atual campeão brasileiro encerra o primeiro turno de olho na Libertadores, mas atento com a pontuação. Se vencer em casa e chegar aos 35 pontos, terá somente um a menos do que tinha no ano passado. “O Corinthians tem muitos méritos por liderar, não tem o que questionar. O Grêmio também está indo bem. Talvez no segundo turno outros possam fazer um grande turno. Temos tudo para dar uma grande arrancada”, afirmou Cuca.

Para se manter entre os quatro primeiros colocados, o Palmeiras vai dar rodagem a jogadores reservas. Muitos deles, no entanto, já estiveram no time principal no passado. São os casos do goleiro Fernando Prass, do zagueiro Edu Dracena, do meia Tchê Tchê e do atacante colombiano Borja. O planejamento de Cuca para a partida já inclui as entradas no segundo tempo de dois jogadores que pretende observar: os meias Hyoran e Moisés, este último recuperado de cirurgia no joelho realizada em fevereiro.