Fluminense volta aos treinos por confronto diante da LDU pela Copa Sul-Americana

Pensando no confronto diante da LDU, do Equador, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, marcado para esta quinta-feira, às 19h15, no estádio do Maracanã, no Rio, o Fluminense retomou os trabalhos nesta segunda-feira no CT Pedro Antônio, após retornar de Salvador, onde empatou em 2 a 2 com o Vitória, no último domingo, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram diante do time rubro-negro baiano passaram por monitoramento fisiológico pós-jogo e atividades regenerativas. Os outros atletas disputaram um coletivo debaixo do sol forte da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense. Jogadores da categoria sub-20 completaram os times durante a atividade comandada pelo técnico Abel Braga.

O atacante Henrique Dourado, artilheiro do Brasileirão (13 gols) e autor de um dos gols na partida contra o Vitória, deixou o gramado do estádio Barradão, em Salvador, com dores na coxa esquerda e passará por avaliação do departamento médico do clube.