Fluminense treina cobranças de pênaltis antes de decisão da Taça Rio

O técnico Abel Braga comandou um treino tático neste sábado, trabalhou cobranças de pênaltis e encerrou a preparação do Fluminense para o importante duelo contra o Botafogo, domingo, às 16 horas, no Maracanã, válido pela decisão da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Se a partida terminar empatada, a final será decidida nas cobranças de pênaltis. Assim, Abel Braga deu atenção especial ao fundamento e fez os jogadores treinarem penalidades pouco antes do encerramento da atividade deste sábado.

Antes de enfatizar as cobranças, o técnico comandou uma atividade de aproximadamente uma hora. Abel realizou um trabalho tático, ensaiou jogadas e, depois, fez os atletas se enfrentarem em um treino técnico no campo com dimensões reduzidas.

Quem conquistar a Taça Rio chegará nas semifinais do Carioca com a possibilidade de jogar pelo empate. Se for campeão neste domingo, o Fluminense vai ter o Vasco como adversário. Se perder, encarará novamente o Botafogo.

O Fluminense se garantiu na decisão da Taça Rio após empatar a semifinal com o Flamengo, por 1 a 1, na quinta-feira. Já o Botafogo superou o Vasco por 3 a 2.