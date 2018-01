Fluminense oficializa contratações do lateral Gilberto e do volante Jádson

A diretoria do Fluminense formalizou nesta quarta-feira as duas primeiras contratações para a temporada 2018. O clube carioca oficializou as chegadas do lateral-direito Gilberto e do volante Jadson, que inclusive já estão com o elenco principal nos Estados Unidos, onde o time disputará a Florida Cup.

Embora viessem treinando com o elenco, os jogadores ainda não haviam sido confirmados como reforços do Fluminense para 2018 por causa de problemas burocráticos. Agora com o impasse resolvido, eles agora foram oficializados como primeiras contratações do clube das Laranjeiras para a temporada.

Gilberto tem contrato com a Fiorentina, que o cedeu por empréstimo de um ano. O lateral, de 24 anos, passou duas temporadas no futebol italiano, tendo defendido o Botafogo e o Vasco, time pelo qual atuou em 2017, no Rio. Além disso, trabalhou com o técnico Abel Braga no Internacional, o que pesou no seu acerto com o Fluminense.