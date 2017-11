Fluminense mira melhora nas jogadas aéreas para duelo contra o Cruzeiro

O Fluminense já tem em mente o que precisa fazer para se distanciar de vez da zona de rebaixamento neste domingo, contra o Cruzeiro, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro: melhorar nas jogadas aéreas defensivas.

Foi assim, afinal, em duas bolas paradas, que o time carioca sofreu os gols no empate com o Coritiba, por 2 a 2, na quinta-feira. Para sair dos 43 pontos e manter o sonho de se classificar à Copa Libertadores, o elenco do Fluminense antecipa que precisa melhorar no fundamento.

“Tivemos uma conversa sobre os gols que a gente sofreu. Não podemos colocar apenas como problema do Fluminense a bola parada”, pontua o lateral-esquerdo Marlon, antes de acrescentar. “Hoje no futebol brasileiro um dos principais pontos que decidem jogos são as bolas paradas. Mas nós sabemos que temos que melhorar não só nesse, mas também em outros aspectos para terminar o campeonato em uma situação melhor.”