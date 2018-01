Fluminense leva virada do Barcelona-EQU e deixa a Florida Cup sem vencer

O Fluminense perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 3 a 1, de virada, e deixou a Florida Cup sem vencer. Em Orlando, os comandados de Abel Braga voltaram a apresentar muitas dificuldades diante dos equatorianos, nesta segunda-feira, e mostraram que o torcedor tricolor deverá mesmo sofrer neste início de temporada.

No dia em que foi confirmada a ida de Gustavo Scarpa para o Palmeiras, o Fluminense mostrou a falta que sente de um jogador criativo no meio de campo e sofreu para incomodar o adversário. O lateral Gilberto foi um dos poucos a tentar algo diferente. Para piorar, a defesa acumulou falhas e facilitou a tarefa do Barcelona.

LEIA TAMBÉM: Manoel exalta bom ambiente e vê Cruzeiro mais forte na temporada de 2018

O time brasileiro já havia caído nos pênaltis na primeira partida em Orlando, diante do PSV, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Agora, tenta reagir para a estreia no Campeonato Carioca, uma vez que entra em campo já nesta quarta-feira para encarar o Boavista, em Bacaxá. Abel levará a campo uma escalação reserva.