Fluminense inicia returno do Brasileiro atrás de equilíbrio entre ataque e defesa

O Fluminense iniciará o returno do Campeonato Brasileiro – a 20.ª rodada – diante do Santos, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, com o objetivo de encontrar um ponto de equilíbrio entre o ataque (um dos melhores da competição, com 29 gols anotados) e a defesa, um dos piores da competição.

As muitas lesões de jogadores durante a temporada, mudanças no time e a entrada de muitos jovens são aspectos apontados como justificativas para a diferença de desempenho entre os setores da equipe.

LEIA TAMBÉM: Victor Ferraz comemora artilharia no Santos e projeta nova fase com Levir Culpi

Mas o zagueiro Henrique, de 30 anos, um dos nomes mais experientes do elenco, acredita que a primeira metade do Brasileirão teve pontos positivos, que devem ser valorizados. “Precisamos manter regularidade tanto na frente quanto atrás. Não podemos reclamar, foi um primeiro turno de muita superação, muita garotada subiu de uma vez para nos ajudar. Precisa de uma mescla de jogadores mais experientes com jogadores mais novos”, analisou o defensor.