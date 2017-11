Fluminense ganha, se garante na elite e mantém a Ponte Preta na zona da degola

Com dois gols chorados – marcados por Douglas e Henrique Dourado – no segundo tempo, o Fluminense garantiu a permanência na elite do Campeonato Brasileiro ao vencer a Ponte Preta por 2 a 0, nesta segunda-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 36.ª e antepenúltima rodada. De quebra, manteve o adversário na zona de rebaixamento.

Com 46 pontos, o Fluminense não corre mais risco de cair para a Série B e subiu para a 14.ª colocação. Já a Ponte Preta completou quatro meses sem vencer como visitante e segue na zona de rebaixamento, em 17.º lugar, com 39 pontos, um a menos que o Vitória, adversário do próximo domingo, em Campinas (SP).

LEIA TAMBÉM: Seleção brasileira espera levar 30 mil pessoas ao treinamento aberto em Manaus

O primeiro tempo foi de ataque contra defesa. Jogando em casa, o Fluminense teve muito mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para entrar na área adversária, tanto que as únicas chegadas foram em chutes de longa distância.