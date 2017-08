Fluminense entra em campo neste sábado esperando ‘abraço’ de todos em Abel Braga

O técnico Abel Braga será novamente o principal foco do Fluminense para a partida deste sábado, às 19 horas, contra o Atlético Goianiense, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno.

Não que o time carioca não precise de um bom resultado. Apenas em 14º com 22 pontos, o Fluminense precisa vencer o lanterna neste sábado não apenas para se aproximar do G6, grupo dos seis primeiros colocados que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores, como também para se distanciar da zona de rebaixamento.

Mas, até mais importante do que a vitória, como destaca o elenco do Fluminense, será que a torcida do clube carioca abrace o treinador depois da tragédia do último sábado, quando seu filho João Pedro Braga, de 19 anos, morreu ao cair da janela do banheiro do apartamento em que vivia com a família.