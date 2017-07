Fluminense enfrenta a Chapecoense de olho em uma vaga no G6 do Brasileirão

De olho em uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebe a Chapecoense nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), no encerramento da 11.ª rodada da competição nacional.

O técnico Abel Braga não confirmou a escalação da equipe. Neste domingo fechou o treinamento para a imprensa e manteve a presença do centroavante Henrique Dourado, artilheiro da competição com nove gols, como principal incógnita.

O jogador sentiu a virilha esquerda na última quinta-feira, durante a vitória por 4 a 0 sobre a Universidad Católica, do Equador, no Rio, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Exames realizados na última sexta-feira não detectaram lesão, mas o incômodo o deixou fora dos trabalhos no sábado e neste domingo.