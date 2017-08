Fluminense encara o Atlético-MG com ânimo renovado e chance de repetir time

O Fluminense recebe o Atlético Mineiro nesta segunda-feira, às 20 horas, no Maracanã, no Rio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o ânimo renovado pela semana livre para treinar e, especialmente, pela possibilidade de repetir a escalação.

A equipe, afinal, tem sofrido com uma série de lesões que tem dificultado a formação do time titular. Para o duelo desta segunda, por exemplo, Abel Braga ainda não poderá contar com o volante Douglas e o meia Sornoza. Ainda assim, a possibilidade de repetir a formação da última rodada, no empate com o Santos, empolga o treinador.

“Talvez a gente possa repetir a equipe pela primeira vez em todo o campeonato. Se mantivermos os 11, seria a primeira vez na rodada 21. É algo surreal. Estamos tentando isso, buscando superação. É muito difícil”, comenta o treinador.