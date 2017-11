Fluminense encara a Ponte Preta por uma vitória para acabar com risco de queda

Uma vitória. É tudo o que basta para o Fluminense, com 43 pontos em 15.º lugar, acabar com qualquer risco de rebaixamento nos últimos três jogos pelo Campeonato Brasileiro. A primeira chance será nesta segunda-feira contra a Ponte Preta, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 36.ª e antepenúltima rodada.

Para a importante partida, o técnico Abel Braga manteve neste domingo a indefinição sobre a escalação do Fluminense. Ele fez mistério sobre o time no treino tático que encerrou a preparação da equipe para o jogo desta segunda-feira. Os jogadores treinaram também finalizações e jogadas de bola parada.

LEIA TAMBÉM: Martín Silva inicia tratamento de lombalgia para voltar ao Vasco contra o Avaí

Para o duelo desta rodada, o treinador ainda não terá o zagueiro Gum, que se recupera de um estiramento na coxa esquerda. Em compensação, terá os retornos do lateral-esquerdo Marlon e do zagueiro Renato Chaves, que cumpriram suspensão na partida contra o Corinthians, na quarta-feira passada.