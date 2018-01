Fluminense é surpreendido e 10 clubes avançam à 2ª fase na Copa São Paulo

O Fluminense foi surpreendido pelo Tubarão-SC, neste sábado, e já vê vaga à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ameaçada no Grupo 8. Em compensação, outros 10 clubes, sendo seis paulistas, comemoraram a classificação. Votuporanguense e Atlético Paranaense pelo Grupo 2, Penapolense pelo Grupo 7, Londrina pelo Grupo 14, Ituano e Vila Nova pelo Grupo 16, Ceará e São Bernardo pelo Grupo 25 e Santo André e São Paulo-AP, pelo Grupo 31, avançaram com uma rodada de antecedência.

Os clubes garantidos se juntam a outros seis times, que já estavam classificados desde sexta-feira. Entre eles Novorizontino e Santos (Grupo 4), Taubaté e Palmeiras (Grupo 27) e América-MG e Portuguesa (Grupo 32).

LEIA TAMBÉM: Luis Fabiano volta a treinar e deve reforçar o Vasco no domingo

O Tubarão conquistou uma virada heroica sobre o Fluminense, que saiu na frente no primeiro tempo, mas sofreu a virada com três gols na segunda etapa, em Marília (SP). O placar de 3 a 2 deixa os cariocas na segunda posição do Grupo 8, com três pontos. Está atrás do líder Marília, que soma quatro. O time catarinense também tem três pontos, mas saldo pior (2 a 0). O Mogi Mirim é o lanterna da chave, com apenas um ponto.