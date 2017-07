Fluminense e Flamengo afirmam que trabalham juntos por novos estádios

Os presidentes de Fluminense e Flamengo publicaram nesta quarta-feira notas nos sites oficiais dos clubes em que ressaltam que ambos trabalham de forma conjunta, ao lado da Prefeitura do Rio de Janeiro e de órgãos competentes, em projetos para a construção de seus novos estádios na capital.

“É uma meta da diretoria do Fluminense construir o nosso estádio, ter a nossa casa. É uma incumbência da nossa gestão dar esse importante passo e consideramos extremamente relevante contar com a parceria do Flamengo. A aptidão das duas instituições fará a diferença e estamos convictos do sucesso do nosso planejamento, que tem como objetivo não só contribuir com a elevação de patamar dos clubes, como também agregar notavelmente ao dia a dia dos torcedores e da população carioca”, destacou o mandatário do time tricolor, Pedro Abad.

Recentemente, o Fluminense exonerou o vice-presidente de projetos especiais do clube, Pedro Antonio Ribeiro da Silva, após ele ter revelado que o local escolhido para ser a nova casa do time seria o Parque Olímpico do Rio. Ao comentar o assunto, Pedro Antonio disse em entrevista que a ideia havia sido vetada por Pedro Abad para não se indispor com o rival rubro-negro.