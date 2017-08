Fluminense desembarca em Recife e treina sem Abel Braga

A delegação do Fluminense desembarcou em Recife na tarde desta terça-feira, sem a presença do técnico Abel Braga. Ele só chegará à capital pernambucana na quarta, a poucas horas do início da partida contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 19h30, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Abel foi liberado pela diretoria para chegar em Recife somente no dia do jogo para poder passar mais tempo ao lado da família. No sábado, o técnico perdeu o filho João Pedro Braga, de 18 anos, no sábado. Ele sofreu um acidente no banheiro de casa e caiu da janela, no apartamento em que morava com a família no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, enquanto tomava banho.

Mesmo de luto, o treinador voltou ao trabalho na segunda, ao comandar o treino do time. Nesta terça, a delegação viajou para a capital de Pernambuco e treinou sob o comando do auxiliar-técnico Leomir. A atividade aconteceu em grama sintética num clube da cidade e teve como objetivo relaxar a musculatura dos jogadores após a viagem.