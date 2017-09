Fluminense conta com retorno de Orejuela, Reginaldo e Pierre em treino

Na parte final do trabalho, Abel dividiu o elenco em dois grupos de 13 jogadores que se enfrentaram em uma atividade com o espaço reduzido e três balizas em campo. O treinador ainda não esboçou a formação titular.

Reginaldo está recuperado de um estiramento na coxa direita e Pierre passou por cirurgia no tornozelo. Com o trio em campo, o técnico Abel Braga comandou um treino de ataque contra defesa, intercalado com cruzamentos na área.

O treino do Fluminense nesta quinta-feira contou com três novidades. O meio-campista Orejuela retornou aos trabalhos após defender o Equador nas Eliminatórias e o zagueiro Reginaldo e o volante Pierre voltaram de lesão.

O Fluminense enfrenta o Vitória no domingo, às 16 horas, no Barradão, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca ocupa a nona colocação, com 30 pontos, e está a apenas um de entrar para o G6, a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.