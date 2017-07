Fluminense confirma venda de Richarlison ao Watford

Abad explicou que Richarlison já está fora do duelo com o Sport, marcado para a próxima quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. Assim, a vitória sobre o equatoriano Universidad Católica, em Quito, na última quarta-feira, foi o seu último jogo pelo clube carioca. “Richarlison não viaja ao jogo. Ele não defende mais o Fluminense”, disse.

O dirigente explicou que o Fluminense vai receber 12,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 46,2 milhões) por Richarlison e ainda seguirá com uma participação nos direitos econômicos do jogador. “A saída do Richarlison é definitiva. Vendemos por 12,5 milhões de euros e o Fluminense vai ficar com 10%. A transação foi fechada na sexta-feira”, afirmou o dirigente.

O Fluminense não resistiu ao grande interesse despertado por Richarlison em clubes do futebol europeu. Nesta segunda-feira, o clube carioca anunciou a venda do promissor atacante ao Watford, da Inglaterra, em entrevista coletiva concedida pelo presidente Pedro Abad.

Richarlison foi adquirido pelo Fluminense no fim de 2015, junto ao América Mineiro, onde iniciou a sua carreira profissional. O atacante, de 20 anos, era um dos destaques do time, sendo que nos últimos meses o clube rejeitou ofertas do Ajax e do Palmeiras. Agora, porém, aceitou a oferta do Watford, que ficou em 17º lugar no último Campeonato Inglês e conta no seu elenco com o goleiro brasileiro Gomes. Assim, ele encerrou a sua passagem, tendo marcado 19 gols em 70 jogos.

O presidente do Fluminense evitou detalhar os seus planos para tentar repor a expressiva perda de Abad. “Vamos quitar as pendências que a gente tem com o elenco. Vamos analisar o valor que vai sobrar para podermos repor a saída dele. Temos em mente o que queremos. Vamos esperar a transação ser concluída”, comentou.