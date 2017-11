Fluminense cede empate ao Coritiba e fica a sete pontos da zona de rebaixamento

Em jogo emocionante no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Fluminense e Coritiba empataram por 2 a 2, em partida realizada nesta quinta-feira, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paranaense abriu o placar no primeiro tempo, mas a equipe carioca virou na etapa final. Porém, cedeu a igualdade.

O resultado colocou o Fluminense na 12.ª colocação com 43 pontos, sete na frente do Sport, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Coritiba, em 15.º lugar, tem 39. A equipe paranaense já não perde há cinco rodadas.

O Fluminense fez um primeiro tempo apagado, com exceção dos minutos iniciais, que chegou com perigo em duas oportunidades. Logo de cara, Henrique Dourado colocou na medida para Marcos Junior. O atacante só completou para o gol, mas o árbitro acabou pegando posição irregular e anulou o lance. Na sequência, Wilson fez uma grande defesa no chute de Werley.