Fluminense busca segunda vitória seguida para se aproximar do G6 do Brasileirão

Em jogo isolado pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai a Campinas (SP) para enfrentar a Ponte Preta nesta quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, tentando se aproximar do G6. Com campanha irregular na competição, o time do técnico Abel Braga tenta emendar a sua segunda vitória consecutiva para voltar a brigar na parte de cima da tabela de classificação. Para tanto, o time conta mais uma vez com um “reforço” no ataque: Wellington Silva.

O atacante retornou ao time no último sábado, após a sua transferência para o Bordeaux ter falhado – ele foi reprovado nos exames médicos feitos pelos franceses. Em campo, Wellington Silva foi um dos destaques na vitória sobre o lanterna Atlético Goianiense e marcou um dos gols na vitória por 3 a 1.

Para a partida em Campinas – em jogo atrasado da 17.ª rodada, transferido pela morte de um dos filhos do técnico Abel Braga -, o jogador está confirmado para formar o ataque ao lado de Henrique Dourado. O atacante prevê dificuldades, mas considera que o Fluminense tem boas chances de voltar ao Rio com um bom resultado.