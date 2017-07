Fluminense anuncia ex-dirigente do COB como novo diretor executivo geral

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira mudanças na sua diretoria. O clube revelou que Marcus Vinicius Freire, com longa experiência na gestão do Comitê Olímpico do Brasil (COB), vai ser o novo diretor executivo geral do Fluminense, ajudando o presidente Pedro Abad na gestão do clube.

Como jogador de vôlei, Marcus Vinicius fez parte do grupo que conquistou a medalha de prata pela seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984. Ele também trabalhou por oito ano no COB, tendo deixado a função de diretor de esportes do comitê após a realização da Olimpíada do Rio. Agora terá o desafio de trabalhar em um dos mais tradicionais clubes do Brasil

“É uma grande honra ter a oportunidade de trabalhar no Fluminense. É um grande desafio ocupar esse cargo tão importante. O clube iniciou um processo de reestruturação organizacional e caminha a passos largos para se tornar cada vez mais profissional. Agradeço ao presidente Pedro Abad e também à Roberta Fernandes, que seguirá exercendo o trabalho de excelência à frente do departamento jurídico. Espero desenvolver um grande trabalho em equipe”, afirmou, também explicando que Roberta Fernandes, que vinha acumulando funções, agora será apenas diretora jurídica.